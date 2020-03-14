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"جامع": مبادرة استبدال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عام لا تشمل"الملاكي"

السبت 14/مارس/2020 - 04:47 م
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السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
الفجر الاقتصادي
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أعلنت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، أن خطتها لإستبدال السيارات التى مر علي إنتاجها أكثر من 20 عام يشمل فقط سيارات الميكروباص، ولا يسري  على السيارات الملاكي.

 

وكانت" جامع" قد عقدت أجتماعا مع ممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات وذلك بمقر الجهاز، بهدف البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر علي انتاجها اكثر من عشرون عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج ( غاز طبيعي / بنزين ) وذلك علي مستوى كافة محافظات الجمهورية و تشجيع اصحاب سيارات الميكروباص الحديثة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، حيث جاء هذ الإجتماع بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق استراتجية تصنيع السيارات محليا.

 

وتسعي مصر لبدء إنتاج السيارة محليًا من خلال إعطاء حوافز ضريبية على السيارات التى يتم تصنيعها بالكامل محليا، وفرض ضرائب على السيارات التى يتم استيرادهت من الخارج، مع أعطاء أولوية لتصنيع المركبة الكهربائية.

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