ترامب vs كورونا.. لقاءات بمسئولين مصابين بالفيروس

أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحالة من الخوف الشديد، بعد لقاء مسئولين مصابين بفيروس كورونا القاتل، وتواجدهم بجوارهم، لذا أعلن عن إجراءات احترازية كثيرة، لمكافحة الفيروس المستجد.





مصافحة أعضاء بالكونجرس

لعل الاختلاط بالمصابين بفيروس كورونا القاتل، يخلف نتائج كارثية، حيث تنتقل العدوى للآخرين، و صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوان جمهوريان في الكونجرس، قبل إعلانهما دخول الحجر الصحي بعد التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا الجديد.





وبحسب ما نقلته شبكة "سى إن بى سي"، فإن ترامب صافح النائب دوج كولينز، من جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات جايتس من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية.





لقاء مسؤول برازيلي

وسابقا، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمسئول برازيلي مصاب بفيروس كورونا، ترك تخوفا شديدا لديه، حيث قالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن ترامب يخبر المقربين منه بأنه يخشى بالفعل من الاتصال بالأشخاص الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم مسئول برازيلى ثبت إصابته بعد لقائه وجهًا لوجه مع ترامب في ناديه للجولف بمارالاجو.





وكان فابيو واجينجارتن، السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قد أجرى اختبار كورونا وتبين إصابته به، بحسب ما قال مصدران لـ"CNN" وأصبحت صحة الرئيس البرازيلي تحت المراقبة.

ونشر مساعد بولسنارو، صورة لنفسه وهو يقف مع ترامب ونائبه مايك بنس في مارالاجو خلال هذا الأسبوع.

وكان واجينجارتن يصحب بولسنارو في زيارة للولايات المتحدة، والتي تناول فيها ترامب ونظيره البرازيلي العشاء سويا.





تواجد بجوار مسؤول برازيلي

ولم يكن المسؤول البرازيلي وحده المصاب بفيروس كورونا، حيث أوضح طبيب البيت الأبيض، أن "شخصا آخرا كان حاضرا خلال الاجتماع الذي جمع ترامب بالوزير البرازيلي، هذا الشخص تأكدت إصابته أيضا بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد 3 أيام".





وتابع: "مخالطة الرئيس للحالة الأولى كانت محدودة للغاية (وعلى الرغم من أنه خالط الحالة الثانية لفترة أطول فإن كافة المعاملات بينهما كانت قبل ظهور أي أعراض".





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.