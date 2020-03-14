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100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:02 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

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كورونا تعليق الدراسه تعليق الدراسة في الجامعات تداعيات كورونا الاجراءات الاحترازية

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