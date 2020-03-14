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إصابة جديدة في الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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انضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا المستجد في كرة القدم الإيطالية، مع إعلان ناديه فيورنتينا اليوم السبت، تسجيل حالتين إضافيتين في صفوفه، بينما باتت الكرة الفرنسية على موعد مع حالة أولى للاعب في الدرجة الثانية.

وأوضح فيورنتينا أن كوتروني وزميله الأرجنتيني جرمان بيتسيلا ثبتت إصابتهما بفيروس "كوفيد-19"، الذي تعد إيطاليا الأكثر تأثراً به في أوروبا، وانضم الاثنان إلى زميلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أعلنت إصابته أمس.

وأوضح فيورنتينا في بيان أن المصابين الجديدين: "ظهرت عليهما بعض العوارض"، مضيفاً: "جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له الثلاثة إيجابية، حالتهم الصحة جيدة ويتواجدون في منازلهم في فلورنسا".

وانضم الثلاثة إلى عدد من لاعبي دوري الدرجة الأولى في إيطاليا الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وسجلت الحالة الأولى لدى مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني، قبل أن يعلن سمبدوريا إصابة 5 من لاعبيه وطبيب.

وتعد إيطاليا الأكثر تضرراً بالفيروس في "القارة العجوز"، والثانية عالمياً من بعد الصين حيث كانت البؤرة الأساسية لـ"كوفيد-19" في مدينة ووهان، وبحسب حصيلة جمعتها مصادر رسمية، سجلت في إيطاليا حتى مساء الجمعة 1266 وفاة من بين 17660 إصابة.

وفرض تفشي الفيروس شللاً شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، مع تعليق المنافسات في غالبية البطولات المحلية لاسيما الخمس الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا)، إضافة إلى المباريات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل ضمن المسابقتين القاريتين دوري الأبطال و"يوروبا ليغ".

وفي فرنسا، أعلن ليل الجمعة، عن تسجيل أول إصابة في الكرة المحلية، وكشف نادي تروا، رابع ترتيب الدرجة الثانية، في بيان أن "لاعباً محترفاً وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد +كوفيد-19"، مشيراً إلى أنه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".

أما بقية أفراد النادي فيخضعون "لرقابة من قبل الجهاز الطبي".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أوقفت الجمعة، منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، على مثل ما قامت به غالبية البطولات الوطنية في القارة العجوز، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم.

وأدى الفيروس في فرنسا إلى وفاة 79 شخصاً وإصابة أكثر من 3600.

ولم يسلم لاعبون ومدربون في إنجلترا من الفيروس أيضاً، إذ أصيب به مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بالفيروس، ولاعب تشيلسي كالوم هادسون-أودوي، وسط اشتباه باحتمال إصابة لاعبين في أندية أخرى.
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