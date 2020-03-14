الأقصر تنجو من "التنين".. وخسائرها تنحصر في 7 أعمدة و 8 شجرات

صرح محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، بأن المحافظة نجت من إعصار التنين، دون أن تتكبد خسائر بشرية أو مادية.



وقال الشامي في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأقصر اتخذت كافة التدابير اللازمة قبل هبوب العاصفة، بنشر فرق الطوارئ على المداخل الرئيسية للطرق بالمراكز والمدن، للتدخل السريع في حال وقوع أية طارئ.



وكشف عن الخسائر التي شهدتها المحافظة خلال هبوب العاصفة، مشيرًا إلى سقوط 7 أعمدة كهرباء و8 شجرات بمناطق متفرقة، ومؤكدًا أنه تم تدخل فرق الطوارئ على الفور لرفعهم من الشوارع.



وأكد مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، استقرار الحالة الجوية وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



