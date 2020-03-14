كر وفر وإصابات فى اشتباكات بين عائلتين بقنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة رضوان عبد المنصف، 25 عاما، وهدى محمد علي، 60 عاما، وندى محمد شوشة، 25 عاما، في مشاجرة بالشوم بسبب خلافات عائلية بقرية الشاورية بنجع حمادي.



تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



بينما أصيب أميني شرطة، عصر اليوم السبت، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة شرطة بشارع المعتقل بقنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد إصابة كل من ابراهيم محمد جاد، 37 عاما، وشرقاوي محمد عوض، 37 عاما، في انقلاب سيارة شرطة بشارع المعتقل بمدينة قنا.





انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث قنا، إلى مقر البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا من ضبط 4 متهمين بحوزتهم 350 جرام من الشابو المخدر، قبل ترويجها على العملاء.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد حماد، رئيس مباحث نقادة، والنقيب عبد الله شاهين، معاون مباحث نقادة، من ضبط أيمن. ا. م، وجمال. ع. ح، ومحمد.ف. س، وسيد.ع. م، بحوزتهم 350 جرام من الشابو المخدر، و7200 جنيه، وميزان، و5 هواتف محمولة، وعدة تجهيز، داخل حوش، بنقادة.





تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



فيما القت فتاة بمدبنة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، نفسها من الطابق الأول من منزلها، هربا من شاب هددها بسلاح أبيض للزواج منها رغما عنها.







تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد إصابة وفاء. ع. ا، 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت نفسها من منزلها.



وكشفت التحريات الأمنية التي قام بها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، أن الفتاة ألقت نفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها عنوة، رغم رفض الفتاة الزواج منه، وفر هاربا.



تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.







أصيب رجل وسيدتين، عصر اليوم السبت، في مشاجرة بالشوم، بسبب خلافات عائلية بقرية الشاورية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.