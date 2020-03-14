الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات شفاء إضافية مصابة بـ كورونا

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها، السبت، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره "وباءً" ما يجعل من السفر في هذه المرحلة درجة عالية من الخطورة.

والجدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.





وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها.





وأكدت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" في ختام بيانها أن هذا القرار ينبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.