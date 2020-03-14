Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريح جثة شاب قتل على يد قريبه في الصف

السبت 14/مارس/2020 - 04:49 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد أحد أفراد عائلته بمركز الصف، إثر خلافات سابقة بينهما، فيما أمرت بتشريح جثة الشاب، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن مشاجرة نشبت بين شخصين من عائلة واحدة، في إحدى قرى مركز الصف بالجيزة، ما أسفر عن مقتل أحدهما، وأفادت التحريات بأن خلافات سابقة تجددت اليوم، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتم القبض على المتهم

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إذل كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه ا وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب تشريح جثة الصف

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

منذ أقل من ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية

منذ أقل من ساعة

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء.. ومفيش مدير معبرنا" (فيديو وصور)

منذ ساعتين

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 7 ساعات

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ 17 دقيقة

ليس مبابي.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

03:56 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status