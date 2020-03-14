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يوفنتوس ينسحب من صراع برشلونة وبايرن على ضم نجم ليفركوزن
السبت 14/مارس/2020 - 04:46 م
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علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر الإنسحاب من الصراع مع بايرن ميونيخ وبرشلونة للحصول على خدمات اللاعب الشاب كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون الألماني.
وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي يوفنتوس تراجع عن التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون، ولن يدخل الصراع مع البرسا وبايرن ميونيخ لضمه الصيف المقبل، بعدما كان ضمن اهتمامات الفريق في وقت سابق.
ويأتي تراجع يوفنتوس عن صفقة كاي هافيرتز بسبب القيمة المالية الضخمة التي طلبها نادي بايرن ليفركوزون للتخلي عن اللاعب والتي بلغت 80 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق إمكانيات النادي الإيطالي في الوقت الحالي.
وأوضح الموقع الإيطالي أن انسحاب يوفنتوس من الصراع لضم كاي هافيرتز جاء بعدما تأكد من صعوبة تقليل المبلغ المالي المطلوب لضم اللاعب في ظل إهتمام أكثر من ناد أوروبي بالتعاقد معه الصيف المقبل أبرزهم برشلونة وبايرن ميونيخ.
خاض كاي هافيرتز 34 مباراة مع باير ليفركوزون بالموسم الحالي بواقع 2925 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، وصنع 8 أهداف.
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