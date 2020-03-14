Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس ينسحب من صراع برشلونة وبايرن على ضم نجم ليفركوزن

السبت 14/مارس/2020 - 04:46 م
Advertisements
كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون
كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون
علاء خليف
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي قرر الإنسحاب من الصراع مع بايرن ميونيخ وبرشلونة للحصول على خدمات اللاعب الشاب كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون الألماني.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي يوفنتوس تراجع عن التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزون، ولن يدخل الصراع مع البرسا وبايرن ميونيخ لضمه الصيف المقبل، بعدما كان ضمن اهتمامات الفريق في وقت سابق.

ويأتي تراجع يوفنتوس عن صفقة كاي هافيرتز بسبب القيمة المالية الضخمة التي طلبها نادي بايرن ليفركوزون للتخلي عن اللاعب والتي بلغت 80 مليون يورو، وهو مبلغ يفوق إمكانيات النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن انسحاب يوفنتوس من الصراع لضم كاي هافيرتز جاء بعدما تأكد من صعوبة تقليل المبلغ المالي المطلوب لضم اللاعب في ظل إهتمام أكثر من ناد أوروبي بالتعاقد معه الصيف المقبل أبرزهم برشلونة وبايرن ميونيخ.

خاض كاي هافيرتز 34 مباراة مع باير ليفركوزون بالموسم الحالي بواقع 2925 دقيقة لعب، سجل 10 أهداف، وصنع 8 أهداف.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية

منذ أقل من ساعة

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

ليس مبابي.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

منذ 40 دقيقة

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء.. ومفيش مدير معبرنا" (فيديو وصور)

منذ ساعتين

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ ربع ساعة

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

03:56 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status