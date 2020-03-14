شعبة "الخضروات والفاكهة" توضح آثار الأمطار على الأسعار

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، أن هناك استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة داخل جميع الأسواق على مستوي الجمهورية، بعدما أستعادة الأسواق العمل بها رسميا على اثر توقف مؤقت بسب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأوضحت الشعبة من خلال تصريحات صحفية لـرئسها حاتم نجيب، أن أسعار "الطماطم" تراوحت بين 2إلى 4.25جنيها للكيلو الواحد، بينما سجلت أسعار "البطاطس" نحو 2 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن هناك توافر من جميع أنواع الخضروات باللأسواق ولا تأثير للعواصف والأمطار على تراجع المعروض منها بالأسواق.





ووصلت أسعار "الفاصوليا الخضراء" إلى 11جنيها للكيلو، وحقق سعر كيلو "البصل" 3إلى6جنيهات، فيما سجلت أسعار "الباذنجان البلدى" بين 3إلى 5جنيهات، و"الباذنجان الرومى" سجل سعر الكيلو ما بين 3 إلى5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4 - 7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيهات.