Advertisements
Advertisements
Advertisements

شعبة "الخضروات والفاكهة" توضح آثار الأمطار على الأسعار

السبت 14/مارس/2020 - 04:40 م
Advertisements
خضراوات وفواكهة
خضراوات وفواكهة
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، أن هناك استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة داخل جميع الأسواق على مستوي الجمهورية، بعدما أستعادة الأسواق العمل بها رسميا على اثر توقف مؤقت  بسب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

 

وأوضحت الشعبة من خلال تصريحات صحفية لـرئسها حاتم نجيب، أن أسعار "الطماطم" تراوحت بين 2إلى 4.25جنيها للكيلو الواحد، بينما سجلت أسعار "البطاطس" نحو 2 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أن هناك توافر من جميع أنواع الخضروات باللأسواق ولا تأثير للعواصف والأمطار على تراجع المعروض منها بالأسواق.


ووصلت أسعار "الفاصوليا الخضراء" إلى 11جنيها للكيلو، وحقق سعر كيلو "البصل" 3إلى6جنيهات، فيما سجلت أسعار "الباذنجان البلدى" بين 3إلى 5جنيهات، و"الباذنجان الرومى" سجل سعر الكيلو ما بين 3 إلى5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4 - 7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيهات.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة الخضراوت والفاكهة الفاكهة الخضروات

أخبار تهمك

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء.. ومفيش مدير معبرنا" (فيديو وصور)

منذ ساعتين

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية

منذ أقل من ساعة

ليس مبابي.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

منذ 39 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

منذ ساعة الا ربع

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ ربع ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

03:56 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status