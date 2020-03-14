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ليفربول يعلق على إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام مسئول تنفيذي كبير في نادي ليفربول بالرد على إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم وحرمان الحمر من التتويج بلقب البريميرليج.


وأفادت صحيفة تليجراف البريطانية بأن ناديين على الأقل يرغبان في إلغاء الموسم وأن هذا الأمر سيحرم ليفربول من الفوز بلقب الدوري مع عدم وجود لوائح تنظيمية تحدد ما يمكن أن يحدث في حال إلغاء البطولة.


وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر بالأمس إيقاف مباريات بطولة الدوري حتى الثالث من أبريل المقبل.


وقال مسئول ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة تليجراف البريطانية :"حرمان الفريق من التتويج بالدوري؟ لا يوجد اعتراض كبير على حصدنا للقب، بغض النظر إذا كان هذا الموسم سيستمر أم سينتهي مبكرًا".


وأفادت تقارير صحفية بريطانية الخميس الماضي بأنه هناك نادي في بطولة الدوري الإنجليزي لم يتم ذكر اسمه قد أدخل لاعبيه الحجر الصحي وذلك بعد ظهور أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد على ثلاث حالات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.


وأكدت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية أن نتائج الفحوصات الطبية من المتوقع أن تظهر غدًا الجمعة لمعرفة حقيقة الأمر والاطمئنان على سلامة اللاعبين.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أعراض فيروس كورونا ظهرت على أحد اللاعبين من هذا الفريق في وقت سابق هذا الأسبوع وأنه تم عزله عن بقية زملاءه وبدا أنه يتحسن ولكنه انتكس مرة أخرى وأصاب لاعبين آخرين ظهرت عليهما نفس الأعراض.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حال التأكيد على أن النتائج إيجابية فإنه سيتم إلغاء مباراة هذا الفريق في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يجبر ذلك رابطة الأندية بتعليق جميع المباريات لحين إشعار آخر.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي ستستكمل ولكن بدون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن إذا أصيب بعض اللاعبين في الفرق المشاركة قد يؤدي ذلك إلى إلغاء المسابقة.

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