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"زراعة الغربية" تبدأ عمل رش وقائية داخل جامعة طنطا ضد فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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جهزت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، فرق عمال الرش الوقائي لرش وقائى ضد فيروس كورنا لجامعة طنطا بالكامل ومديرية الزراعه والادارات الزراعية، ومن المقرر أن تبدأ هذة الحملة منذ غدا الاحد بجميع المنشأت التابعة لجامعة طنطا.

جاء ذلك بناءا علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد بمقر مركز ادارة الإزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة والمتضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في الجامعات وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وفي ضوء التعاون بين وزارة الزراعه والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية تعليمات باتخاذ اللازم نحو الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين والات الرش الظهرية للاستخدام في عمليات التطهيرالجماعي للاسطح داخل المدرجات ومعامل الدراسه بالجامعات التابعه للمحافظة دون وضع اي حواجز او قيود علي هذا الأمر باعتبارة مهمه قومية.

على أن تستمر فرق العمل في عملية التطهير على أن تقوم وزارة التعليم العالي بتوفير المواد الخام اللازمة للرش.

وأعلن وكيل وزارة الزراعة حالة الطوارئ عن طريق عمل غرفة عمليات علي مدار اليوم مشددا علي عدم إقامة اي تجمعات عن طريق الندوات المكبرة والدورات التدريبية لاعداد كبيرة من الاشخاص حرصا علي السلامه العامة ويكتفي بنشر التوعيات عن طريق الوسائل الاعلامية وحل المشكلات الصادرة عن طريق الشكاوي الصادرة لادارة خدمة المواطنين في حينه وعمل لجان متابعه يومية لحل أي مشاكل.

على جانب أخر قرر وزير التعليم العالى تعليق الدراسة فى جميع الجامعات على مستوى الجمهورية اليوم السبت، وذلك بسبب الطقس السىء الذى كانت شهدتة البلاد خلال اليومين الماضيين فيما يعرف بـ " عاصفة التنين".

وأعلنت جامعة طنطا تعليق الدراسة اليوم السبت طبقا لقرار وزير التعليم العالى، والتزامها فيما جاء بالقرار، وأستمرار العمل فى المستشفيات الجامعية فقط، وأن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين.
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