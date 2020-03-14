Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا وقطر يمثلان تهديداً على أمن الساحل الأفريقي (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 04:29 م
Advertisements
علم تركيا وقطر
علم تركيا وقطر
الفجر
Advertisements

مثل قرار إرسال تركيا آلاف المرتزقة إلى ليبيا، خطرًا جديدًا على الساحل والصحراء في أفريقيا.

هذا ورصدت تقارير صحفية هروب مجموعات كبيرة من المرتزقة، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا وأوروبا وربما إلى منطقة الساحل؛ حيث ينشط تنظيم داعش الإرهابي، الذي يأمل في إقامة دولته غرب أفريقيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

ورفضت مصر عبر مندوبها الدائم بمجلس الأمن خلال جلسة "أفريقيا والإرهاب" دور تركيا بدعم وتمويل الإرهابيين، مؤكدًا على دعم مصر لدول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب والتطرف ويكافح الجيش الوطني الليبي في تأمين الحدود الليبية مع دول الساحل، التي اتخذتها الجماعات الإرهابية.

كما عبر لعملياتها في دول المنطقة وتشهد دول الساحل الأفريقي، التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد نشاطاً لتركيا وقطر تحت شعار "التعاون والدعم".

واتهم الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تركيا بالسعي للتحكم في أفريقيا وفق أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وبدعم مما أسماها "قوى الهيمنة العالمية".

وحذر تقرير سابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عام 2018، من قيام عناصر من تنظيم "داعش" وتنظيم "أنصار الشريعة" وتنظيم "القاعدة" بتشكيل خلايا إرهابية جديدة من ليبيا وخاصة الجنوب الغربي، الذي يعتبر منفذا إلى دول الساحل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر تركيا الساحل الأفريقي

أخبار تهمك

قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

ليس مبابي.. صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فرنسا

منذ 41 دقيقة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2019

منذ أقل من ساعة

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

منذ ساعة و 22 دقيقة

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

منذ 17 دقيقة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مكاسب ريال مدريد من توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء.. ومفيش مدير معبرنا" (فيديو وصور)

منذ ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أول زيارة لرئيس إريتريا إلى الصومال

خبير أمني في الرباط يكشف وصول مجموعات إرهابية كبيرة إلى المغرب العربي

أهمية معركة طرابلس في حرب "تحرير الساحل" من الإرهاب

سعد الزنط: إريتريا دولة صغيرة جدًا ولكنها مهمة للأمن القومي المصري والعربي

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

الرئيس الإريتري يشيد بانحياز "العسكري السوداني" لرغبات الشعب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

03:56 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

100 مليار.. توجيه عاجل من السيسي للتصدي لكورونا

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status