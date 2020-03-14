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عاجل.. قرارات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة المصري لمكافحة فيروس كرونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أصدر الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرلرات بخصوص الإجرائات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وجائت القرارات كالأتي :

 

1)اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

 

2)الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

 

1_تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

 

2_توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (  هاند جيل مطهر ـــ  مناديل مبللة مطهرة.صابونة خاصة  )  للاستخدام الشخصى لكل فرد .

 

3- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا  والمعتمدة من وزارة الصحة  ( مرفق المطويات ) .

 

4_التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية  قبل وبعد المباريات  وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

 

5_نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

 

6-تعليق كافة  المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم  والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا  لحين اشعار اخر .

 

7_تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية  التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

 

8_انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .

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