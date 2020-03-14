أحمد كرارة لـ'الفجر الفني': أتمنى أعيد تمثيل 'النمر الأسود'.. ولهذا السبب أغيب عن السينما

الفجر الفني

تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "حب عمري" ..ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



ما الشخصية التي تجسدها خلال مسلسل "حب عمري"؟



ماذا عن تجربتك في "حكايات بنات 4"؟



ما الشخصية التي تلعبها في "حكايات بنات 4"؟



ماذا عن مسلسلك الجديد "خيبة أمل"؟



لماذا أحمد كرارة يغيب عن السينما؟



للأسف كل المعروض علي حالياً، لا يناسبني ودائما اعتذر عنه، أنا خوضت التجربة السينمائية مرة واحدة فقط، ولم تنجح علي الرغم من أن الفيلم كان يعجبني ولكن بسبب الظروف الإنتاجية لم ينجح، لذلك أنا حالياً انتظر فيلم هادف وله قصة ومع نجوم كبار ومخرج قوي حتي أخوض التجربة مرة أخرى.





أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك؟



كل عمل قدمته قريب إلي قلبي، ولكن أبرزهم "أمير الليل، بالحجم العائلي، فوق السحاب".





ما أصعب شخصية قدمتها خلال أعمالك الفنية؟



شخصيتي في مسلسل "أمير الليل"، لأني جسدت دور أكبر من سني، والأجواء كانت قديمة جدا في زمن 1940.





مع من من الممثلين الحاليين تتمنى العمل معه خلال الفترة المقبلة؟



أتمني العمل مع عادل إمام، محمود ياسين فهم نجوم قامة والعمل معاهم إضافة لأي ممثل.





في نهاية حديثنا ..ما العمل الذي تتمني أن تقدمه خلال مشوارك الفني؟



أتمني أعيد تمثيل فيلم "النمر الأسود"، للفنان أحمد زكي.

أربع سنوات فقط على دخوله الوسط الفني، ولكن بكاريزمته وحضوره الخاص، استطاع أن يلفت الأنظار إليه، وشارك في 18 عملا فنياً، وهو الآن يعيش حالة من النشاط الفني حيث يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "حب عمري"، كما أنه يواصل تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "حكايات بنات 4"، كما يخوض التجربة اللبنانية بمسلسل "خيبة أمل".كان لـ''، حوار خاص مع الفنان أحمد كرارة، الذي تحدث فيه العوامل التي جذبته للمشاركة في "حب عمري"، شخصيته في "حكايات بنات 4"، تجربته في "خيبة أمل"، المواقف الصعبة التي واجهته في بداية مشواره الفني.العمل اجتماعي وتشويقي، كما أن فريق العمل مشجع جداً لخوض التجربة معه، والجمهور سوف يري عشرين بطلا في هذا المسلسل، بالإضافة إلي أن هذا المسلسل يعد ثان تعاون يجمعني مع المخرج عبد العزيز حشاد، وهو من المخرجين المقربين لي، فكواليس العمل أشبه بالأجواء العائلية.أجسد شخصية تدعي "نعيم"، وهو صاحب شركة، ويريد أن يصل إلي أحلامه عن طريق نفوذه، ولديه جانب رومانسي في حياته مفتقده.سعدت جدا بالمشاركة في مسلسل "حكايات بنات 4"، فهي تجربة ممتعة وجديدة، والذي شجعني لخوض هذه التجربة هو نجاح الثلاثة الأجزاء السابقة، بالإضافة إلى وجود أبطال جديدة في العمل، وأنا متبقي لي يوم واحد فقط في التصوير، والمسلسل بشكل عام علي وشك الانتهاء.أجسد شخصية مختلفة وجديدة عن ماقدمته من قبل، فهي شخصية بطل سباق رالي.مسلسل "خيبة أمل"، تدور أحداثه في إطار أكشن، حيث يحكي عن ثلاثة ضباط من مصر وسوريا ولبنان.وأنا أقدم شخصية ضابط مخابرات، يعمل علي مكافحة الإرهاب مع زملائه، والشخصية يتخلله قصة حب.و"خيبة أمل" من بطولتي مع "طلال مارديني، كارلوس عزار، جوي، مابيل سويد"، ومن إخراج إيلي برباري.