الويفا يدرس تعديل نظام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا





تسبب انتشار فيروس كورونا، في تعطيل بطولات ودوريات كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وعلي رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تأجلت باق مباريات دور الـ16 بها والتي كان مقررا إقامتها الاسبوع الحالي، لمواعيد أخري يتم تحديدها لاحقا، خوفا من الفيروس القاتل





وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس تعديل نظام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا، في إطار البحث عن حلول لإنهاء المسابقة الأوروبية.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الإتحاد الأوروبي سوف يعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل مع الإتحادات الأعضاء، وستكون هناك تعديلات كبيرة بشأن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث يتوقع أن يتم خوض المباريات من جولة واحدة بداية من الدور ربع النهائي بدلًا من خوض مباراتين ذهابًا وإيابًا.





وكان مفترض إقامة 4 مباريات في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بالاسبوع الحالي، كانت ستجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد، برشلونة مع نابولي، ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون، وبايرن ميونيخ مع تشيلسي، وتم تأجيلها جميعًا لمواعيد سوف تحدد لاحقا.





وأعلنت العديد من دول أوروبا تعليق منافسات كرة القدم بها خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، أبرزها انجلترا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، خاصة بعد إصابة بعض اللاعبين والمدربين بينهم دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وهودسون أودوي لاعب تشيلسي.