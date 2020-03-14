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عاجل.. مقتل شاب في مشاجرة بالصف

السبت 14/مارس/2020 - 04:25 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قُتل شاب إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد أفراد عائلته، اليوم السبت، بقرية الفهميين التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية الفهميين، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وبينت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن المتهم والمجني عليه من نفس العائلة، وكانت وقعت بينهما مشاجرة قبل ذلك لوجود خلافات بينهما، وتجددت اليوم السبت، أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، إلى أن المتهم بقتل محتجز داخل قسم شرطة الجيزة، نفذ جريمته باستخدام "نصلة"، سددها بجسد المجني عليه، إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وأكد المصدر، بأن المتهم بقتل نجل شقيقه بمنطقة الجيزة، والتخلص من جثته بإلقائها بجوار معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، يدعي "عنتر"، موضحًا إلى أنه بعد تحويله إلى قسم شرطة الجيزة، وقعت مشاجرة بينه وبين محتجز بالقسم على ذمة قضية مخدرات، وشهرته "فوطة".

وأضاف إلى "الفجر"، إلى أن الخلاف وقع بين المتهم والمجني عليه لمعايرة الآخير له على قتله لنجل شقيقه، وسوء سلوك والدته وشقيقته، مشيرا إلى أن ذلك آثار خفيظة المتهم وسدد طعنه للمجني عليه، وأنهي حياته.

كان قتل المتهم بقتل نجل شقيقه بعد تعذيبه داخل شقته بمنطقة الجيزة، وإلقاء جثته بالقرب من معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، محتجز داخل قسم شرطة الجيزة.

وكانت النيابة العامة بالسيدة زينب حولت قضية قتل شاب على يد عمه إلى النيابة العامة بالجيزة، لتنفيذ جريمته بالجيزة، والتخلص منها بالسيدة زينب.
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