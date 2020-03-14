قرار عاجل من النصر عقب توقف النشاط الكروي بالسعودية





أصدر البرتغالي روي فيترويا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي النصر، اليوم السبت، قرارا عاجلا عقب تعليق النشاط الكروي بالمملكة العربية السعودية.



وكانت وزارة الرياضة والاتحاد السعودي قد أعلنوا، عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، بدء من غد الأحد، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقرر فيتوريا إلغاء التدريبات الجماعية لفريق النصر، والتي كان مقرر لها مساء اليوم، عقب صدور قرار تعليق النشاط الرياضي.



وكان سيواجه النصر فريق الأهلي غدًا "الأحد"، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وكان من المقرر أن يقام ديربي الرياض بين النصر والهلال، والمقرر إقاماته يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



يذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، خلف غريمه التقليدي الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة.



