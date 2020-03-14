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تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:24 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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شهد شارع العيسوي في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية عملية تعقيم لعقار ومدرسة عقب عودة مصري من إيطاليا، لزيارة أسرته، كاجراء احترازي، للوقاية من فيروس كورونا.

وقد نشر أهالي منطقة سيدي بشر على موقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك" صورًا تكشف قيام فريق من مديرية الصحة، يقوم بعملية تعقيم شاملة داخل الشارع، والعقار الذي زاره المصري العائد من إيطاليا، والمدرسة المجاورة.

وتتبع مديرية الصحة بالإسكندرية وفق تعليمات الوزارة إجراءات احترازية للمخالطين من العائدين من الدول الأوربية، لمواجهة فيروس كورونا، كما يتم تعقيم الأماكن التي تشهد زحام جمهوري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة في أخر بيان لها، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة التى غادرت مستشفى العزل، لشخص أجنبي، وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 93 حالة من ضمنهم 21 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التى توفيت أمس الخميس الموافق 12 مارس، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
تعقيم عقار بالإسكندرية عقب عودة مصري من إيطاليا كإجراء احترازي لمواجهة كورونا
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