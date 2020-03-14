ملف مصانع الغزل يصل للرقابة الإدارية

بعد سنوات من الفشل والتعثر بين وزراء ومسئولين مختلفين ومتعاقبين على مصانع الغزل والنسيج، وصل الملف إلى أيدى وإدارة جهاز الرقابة الإدارية. وهذا التحول لا يعنى وجود فساد فى الملف. ولكنه يؤدى إلى متابعة أكثر جدية وقرارات أكثر قوة فى مواجهة البيروقراطية فى المؤسسات والهيئات والحكومات المعنية بالملف. وتسعى الرقابة الإدارية إلى منح دفعة لسياسات وإجراءات تجديد هذه المصانع.



