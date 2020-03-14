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برازيلي يهدد ريال مدريد وبرشلونة بكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 04:00 م
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برشلونة
برشلونة
وكالات
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أصبحت الإصابة بفيروس كورونا خطرًا يهدد مسئولي ناديي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

 

ذكرت صحيفة  "ماركا" الإسبانية أن ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامنجو أصيب بفيروس كورونا بعد أن كان متواجدًا في إسبانيا وعقد اجتماعات مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي من المحتمل أن يكون نقل الفيروس إلى أحدهم.

 

وأشارت إلى أن دي ماتوس التقى فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وخوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي، وجوني كالافات مسؤول التعاقدات الدولية، خلال زيارة متحف ريال مدريد.

 

وأضافت أن دي ماتوس التقى أيضًا إيريك أبيدال ورامون بلانيز وفرانك كاربو وجوردي مورا، من الإدارة الرياضية لبرشلونة.

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