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الأرصاد: موجة جديدة من الأمطار نهاية الأسبوع

السبت 14/مارس/2020 - 03:56 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن توقعت الهيئة تحققت بنسبة 100%، وجميع الجهات المعنية قامت بجهود كبيرة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، وبدأت تقل تساقط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء سيناء وخليج السويس ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، مازال عليها امطار غزيرة تصل لحد السيول ببعض المناطق، وهناك غلق للعديد من الطرق بسيناء.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن حالة عدم الاستقرار تنتهي تمامًا نهاية اليوم، وتعود الاجواء مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية وتنعدم فرص تساقط الأمطار وتهدأ سرعة الرياح مع استمرار السيول حتى مساء اليوم وقد تستمر بعض المناطق بسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر متأثرة بالسيول حتى الغد، على أن نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية غدًا مع ظهور الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب ببعض المناطق.

ونفت تعرض مصر لمنخفض جوي جديد خلال الفترة القادمة، موضحة أن مصر ستشهد منخفض جوي عادي نهاية الأسبوع، وهو منخفض عادي به أمطار عادية وخفيفة وغير مؤثرة، ولن تصل لقوة الموجة التي شهدناها خلال الأيام الماضية. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

طقس القاهرة حالة الطقس الأمطار الأرصاد

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