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"يا حرامي يا كداب".. رواد مواقع التواصل يشنون هجوما ناريا على "جمال عيد"

السبت 14/مارس/2020 - 03:55 م
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الناشط المزعوم جمال عيد
الناشط المزعوم جمال عيد
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط المزعوم جمال عيد، مؤكدين أن الشعب لن يسمح له بتخريب الدولة المصرية.

وهاجم رواد السوشيال ميديا الناشط المزعوم قائلين له: هما الضباط اللي سرقوا العربية يا حرامي يا كداب.. أنت عاوز تاخد ثمنها من الناس اللي اتصورت معاهم.. لو عندك ضمير طلع العربية اللي أنت مخبيها علشان تأخذ ثمنها.. والكل عارف أنك عاوز ثمن العربية من أولياء نعمتك تاني".

وأكد أحد رواد السوشيال ميديا: "على فكرة ثروة جمال عيد 50 مليون دولار في البنوك بالخارج من أين لك هذا"

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