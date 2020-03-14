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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

السبت 14/مارس/2020 - 03:46 م
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الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
عمر محمد
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اشتعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد على التريع على عرش الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عقب انتهاء مباريات الجولة رقم 27 بالليجا.

وتلقى فريق ريال مدريد هزيمة قاسية من ريال بيتيس بهدفين نظيفين، فيما حقق البارسا فوزاً غاليًا على نظيره على ريال سوسييداد بهدف نظيف ضمن نفس الجولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة: 58 نقطة.
ريال مدريد: 56 نقطة.
إشبيلية: 47 نقطة.
خيتافي: 46 نقطة
أتلتيكو مدريد:45 نقطة
ريال سوسييداد: 43 نقطة
فالنسيا: 42 نقطة
فياريال: 38 نقطة
غرناطة: 38 نقطة
أتلتيك بيلباو: 37 نقطة
أوساسونا : 34 نقطة
ريال بيتيس: 33 نقطة
ليفانتي: 33 نقطة
ديبورتيفو ألافيس: 32 نقطة
بلد الوليد: 29 نقطة
إيبار: 27 نقطة
سيلتا فيجو: 26 نقطة
ريال مايوركا: 25 نقطة
ليجانيس: 23 نقطة
إسبانيول : 20 نقطة 

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دوري الاسباني ترتيب الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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