الزيادة فى أسعار الكمامات تتجاوز 1500% والسوق السوداء تشتعل

بعد اختفائها بسبب زيادة الطلب والذعر





أصبح فيروس كورونا مصدر رزق كبير لتجار المستلزمات الطبية بعد تزايد الطلب على الكمامات، وبعدما كانت سعر علبة الكمامة المصرى الـ 3 طبقات «50 قطعة» 30 جنيهاً، وصل السعر إلى 240 جنيهاً، وسجل للمستوردة 150 جنيهاً، ارتفاعاً من 10 جنيهات فقط.





وانتشرت فى الآونة الأخيرة عدة جروبات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لبيع الكمامات التى يتم تداولها حالياً فى السوق السوداء بعد اختفائها المفاجئ من الصيدليات والأسواق الرسمية.





تواصلت «الفجر» مع أحد الأشخاص الذى قال إن اسمه «عبدالله» ولديه كمية كبيرة من الكمامات فى مخزن بمنطقة الخانكة بالقليوبية وشبرا مصر، والعاشر من رمضان، بأسعار مختلفة حسب النوع والكمية.





وبسؤالة عن المواصفات قال إن الخامات مختلفة، مصرى ومستورد، مؤكداً أنه يستطيع توفير من 3 إلى 5 آلاف علبة يومياً بسعر 225 جنيهاً كانت مخصصة للتصدير.





وأضاف أن الكمامة الأصلية المطابقة للمواصفات تكون 3 طبقات ومصنوعة من مواد خاصة، وبها دعامة تغطى الأنف، والمتاح حالياً عبارة عن طبقتين فقط، ولا يوجد بها دعامة، ومغلفة فى علبة يتم صنعها فى العتبة والموسكى.





وبسؤال عن اختلاف السعر حال تعاقدت على خط إنتاج لـ١٠٠ ألف كمامة، قال سيكون السعر ١٦٠ جنيهاً للعلبة، وبشرط سداد ٣٠٪ من قيمة خط الإنتاج مقدماً والباقى عند الاستلام .





ويتوفر نوعان من الكمامات المستوردة، الأول n95 أمريكى، وكان يباع بسعر 15 جنيهاً للكمامة قبل انتشار الفيروس، ويباع حالياً بسعر85 جنيهاً، والنوع الآخر 3m كود 8210، وكان يباع بـ 25 جنيهاً، والآن بـ 105 جنيهات فى الصيدليات، وبـ 175 جنيهاً على مواقع التسوق الإلكترونى.



