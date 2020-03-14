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البرلمان يفحص جميع نوابه وموظفيه للتأكد من عدم إصابتهم بـ"كورونا"

السبت 14/مارس/2020 - 03:45 م
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الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
العدد الورقي - أحمد عبد الجليل
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مطهرات فعالة جدًا وندوات ونصائح عبر الإذاعة الداخلية للتوعية بالفيروس


بالمطهرات والدورات التثقيفية استعد مجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت طرقات البرلمان خلال الأسبوع الماضى، انتشار المطهرات بشكل مكثف فى كل أرجاء المبنى، حيث وضعت الأمانة العامة سائل مطهر ماركة «AHD 2000» فى جميع أركان المجلس وداخل قاعات الاجتماعات وفى الطرقات والبهو الفرعونى والمركز الإعلامى وغيرها.

مطهر «AHD 2000» مضاد للجراثيم، و للفيروسات وتبدأ فاعليته بعد 30 ثانية من استخدام الرذاذ، وهو نوع قادر على قتل جميع أنواع الكائنات الحية الدقيقة سواء المسببة للأمراض أو لا. وشهدت أرجاء البرلمان تكثيفاً فى تطهير الأرضيات والأسطح بوسائل التعقيم المختلفة، بجانب تعليق نشرات داخلية تحمل معلومات وخطوات للوقاية من الفيروس والحفاظ على الصحة على جدران المجلس. وخلال الأسبوع الماضى نظمت الأمانة العامة للبرلمان ندوة تثقيفية لموظفيها بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء، للتعريف بأخطار الفيروس وكيفية التعامل الأمثل معه، كما بثت الإذاعة الداخلية للمجلس مجموعة إرشادات، ضرورية ومطلوبة للوقاية من كورونا، بخلاف استخدام شاشات العرض الداخلية فى المجلس، لبث إعلانات مصورة توضيحية حول حقيقة الفيروس.

وقالت مصادر برلمانية إن الأيام المقبلة قد تشهد إجراء فحوصات استباقية على جميع الموظفين والأعضاء بالبرلمان للكشف عن فيروس كورونا.

وقرر المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، إعفاء موظفى الأمانة العامة من استخدام أجهزة بصمة الحضور والانصراف والاكتفاء بكارت الدخول من البوابات بدءًا من الأربعاء 11 مارس، ولمدة أسبوعين. يشار إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب كان قد وجه فى وقت سابق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين.
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