ريم مصطفى تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر 'انستجرام'

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مصطفى" في هذه الصورة خاضعة لجلسة تصوير مرتدية قميصا من اللون الأبيض فوقه جاكتا من اللون الكافيه، مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة وارتدائها شابوه من اللون الأسود.



وكتبت "مصطفى" على هذه الصورة قائلة: "عندما تخرج من العاصفة، لن تكون نفس الشخص الذي دخل، هذا ما يدور حوله هذا العاصفة".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منورة الدنيا كلها قمراية يا روحي.



وفي سياق أخر شاركت "مصطفى" في العديد من المسلسلات منها الوصية، أمر واقع، سرايا عابدين، هبة رجل الغراب، الخطيئة، مأمون وشركاه، الطبال، اللهم إني صائم، كلبش، نصيبي وقسمتك.



وقدمت "مصطفى" بعض الأفلام منها الوصية، مش رايحين في داهية.

