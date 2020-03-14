"الفجر" تنتصر على "الدولار الأسود".. الداخلية: ضبطنا 4 وقائع نصب واحتيال وتزوير عملة

أرسلت وزارة الداخلية، رداً لـ«الفجر» تعليقاً على التحقيق المنشور فى عددها الصادر فى 27 فبراير الماضى، بعنوان «الفجر تخوض مغامرة فى عالم الدولار الأسود» الذى كتبه الزميل محمد أكرم دياب، أشارت فيه إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسق مع الجهات المعنية لمكافحة الظواهر الإجرامية وضبط التورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وأشارت الوزارة إلى أنه فى هذا المجال أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا نصب واحتيال وتزوير عملة، وألقت القبض على 6 متهمين فيها، مؤكدةً أنها لا تدخر جهداً فى رصد ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ اللازم حيالها.





كانت «الفجر» خاضت عالم «الدولار الأسود» الذى يهدد الاقتصاد الوطنى ويزيد من التضخم باعتباره جريمة خطيرة على المستوى الاقتصادى واكتشف محررها محمد أكرم دياب أن بعض المجرمين يسعون لتهريب العملة الأمريكية إلى داخل البلاد، خصوصاً الورقة فئة الـ100 دولار بعد طلائها بمادة شمعية سوداء ويقومون ببيع كميات الدولار المهربة بقيمة أقل بكثير.





كما اكتشفت «الفجر» أن بعض محترفى النصب يوهمون بعض ضحاياهم بالمكسب الضخم من وراء الأمر ويخدعونهم ويحصلون على أموالهم مقابل أوراق عادية مدهونة بالمادة السوداء.





ويلجأ الراغب فى ترويج الدولارات السوداء إلى وسيلة أخرى لخداع ضحاياه من هواة المكسب السريع والحرام من خلال بيع مادة بعينها لإزالة «الشمع الأسود» وبمبلغ ضخم لكنه قليل مقارنة بالمكسب المنتظر.





واكتشف محرر «الفجر» وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تضم بجانب نشاط الدولار الأسود أنشطة إجرامية أخرى، كما دخل المجال بعض المشعوزين الذين يزعمون قدرتهم على تحضير الجان لتحويل الأوراق السوداء إلى دولارات سليمة باستخدام البخور ولكن الأمر كان مجرد حيلة للنصب للإيقاع بالضحية.



