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إصابة نجوم كرة القدم بفيروس كورونا عرض مستمر

السبت 14/مارس/2020 - 03:42 م
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فيورنتينا الإيطالي
فيورنتينا الإيطالي
أحمد عصام
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ضرب فيروس كورونا العالم في الأيام الماضية، ونجح هذا الفيروس في إصابة العديد من الرياضيين بشكل عام ونجوم كرة القدم بشكل خاص مما جعل كرة القدم العالمية تتوقف بشكل كامل خلال الأيام الأخيرة.

 

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن توقف المسابقة حتى بداية شهر أبريل المقبل بعد إصابة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال بهذا الفيروس، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين في فريق ليستر سيتي لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن، وأرتور بوروك حارس مرمى فريق بورنموث، والشاب هودسون اودوي جناح نادي تشيلسي.

 

بينما اجتاح هذا الفيروس الدوري الايطالي، وكانت البداية مع دانييل روجاني مدافع فريق يوفنتوس، وإصابة 5 لاعبين من فريق سامبدوريا وهم (عمر كولي، مارتن تورسبي، وانطونبو لا جومينا، ألبين إيكدال، مانولو جاباديني)، وأيضا ثلاثي فريق فيورنتينا (دوسان فالهوفيتش، جيرمان بيزيلا، باتريك كوترونى)، وأخصائى العلاج الطبيعى فى النادى ستيفانو دانييلى.

 

وأصيب بهذا الفيروس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، ولاعب هانوفر الألماني تيمو هوبرز، ومساعد مدرب أياكس أمستردام كريستيان بولسن، وتوماس كالينبيرج نجم منتخب الدنمارك السابق.

 

ومن المنتظر أن تعود كرة القدم بشكل طبيعي في بداية شهر أبريل القادم في حال نجاح العالم في وقف هذا الانتشار السريع لفيروس كورونا، ولكن سيتم إلغاء الموسم الكروي في حال الاستمرار بهذا الشكل.

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فيورنتينا فيروس كورونا رياضة الاخبار الرياضية اصابة نجوم الكرة اخبار الرياضة

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