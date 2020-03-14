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سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد

السبت 14/مارس/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي وعامل بصيدلية لقيامهم بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإحباط محاولة جلب 120 ألف قرص عقار طبي مهربة جمركيًا عبر ميناء غرب بورسعيد.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عدد من العناصر الإجرايمة القائمة على عمليات الاتجار والترويج للأقراص المخدرة، والتي حاولت استغلال سوء الأحوال الجوية لممارسة نشاطهم الإجرامي بعيدًا عن الرصد الأمني، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية قد حالت دون تنفيذ مخططاتهم، حيث رصدت الإدارة نشاط (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ومشاركة الجهات المعنية تم استهداف وضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهم 30 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول، هذا وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 2،400،000 – إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا.

وكما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (مدير صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، عامل بذات الصيدلية) لقيامهما بالاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهما، متخذين من الصيدلية محل عملهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ومشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبط العامل حال تواجده بالصيدلية، وعثر بالصيدلية على الآتي: 

عدد 30 قرصا مخدرا.
عدد 1212 قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.
عدد 13 أمبولا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلف الأنواع.
عدد 16200 قرص لعقار (أكتيفيد).
عدد 14752 قرصا مجهول المصدر ومهرب وغير مسجل بوزارة الصحة.
عدد 55 أنبوبة مرهم مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
عدد 6092 أمبول مجهول المصدر ومهرب وغير مسجلة بوزارة الصحة.
مبلغ مالي.
عدد 2 هاتف محمول.

وفي سياقٍ متصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وصول حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح شركة اسيتراد وتصدير ومشمولها هدايا، وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة كمية من العقاقير الطبية المهربة جمركيًا، لصالح أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بورسعيد محكوم عليه فى 4 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني، الأمن العام أمكن ضبط المتهم.. وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص الحاوية وأسفرت أعمالها عن ضبط عدد 6 كرتونة تحوى جميعها عدد120،000 مائة وعشرون ألف قرص عقار خاص بالتخسيس.

وتبلغ القيمة المالية والجمركية للمضبوطات والغرامة حوالى 2،636،400 إثنان مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
سقوط عصابة تخصصت في بيع العقاقير المخدرة ببورسعيد
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الكلمات المفتاحية

عقاقير مخدرة بورسعيد الداخلية اخبار الحوادث

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