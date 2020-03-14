Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تأجيل كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:35 م
Advertisements
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
علي خلاف
Advertisements
تلقى عشاق ومحبو الكرة الإيطالية ضربة موجعة بقرار مجلس الوزراء الإيطالي بتجميد الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

نتائج آخر جولة في الدوري الإيطالي قبل قرار التأجيل
وأقيمت الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم مباشرةً قبل قرار الحكومة بتأجيل النشاط الرياضي في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث جاءت النتائج كالتالي:-

- لاتسيو - بولونيا 2 - 0
- نابولي - تورينو 2 - 1
- ليتشي - أتالانتا 2 - 7
- كالياري - روما 3 - 4
- بارما - سبال 0 - 1
- سامبدوريا - فيرونا 2 - 1
- ميلان - جنوى 1 - 2
- أودينيزي - فيورنتينا 0 - 0
-يوفنتوس - إنتر ميلان 2 - 0
-ساسولو - بريشيا (مؤجلة)

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد قرار تأجيل كورونا

ويستعرض "الفجر الرياضي" لمتابعيه ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قرار تأجيله بسبب تفشي وباء كورونا، حيث بقى يوفنتوس في مقدمة الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو أقرب الملاحقين، بينما يناور إنتر ميلان من بعيد بفارق 8 نقاط عن لاتسيو ليصبح ترتيب الجدول كاملاً كالتالي:-

1. يوفنتوس 63
2. لاتسيو 62
3. إنتر ميلان 54
4. أتالانتا 48
5. روما 45
6. نابولي 39
7. ميلان 36
8. فيرونا 35
9. بارما 35
10. بولونيا 34
11. كالياري 32
12. فيورنتينا 30
13. ساسولو 29
14. أودينيزي 28
15. تورينو 27
16. سامبدوريا 26
17. جنوى 25
18. ليتشي 25
19. سبال 18
20. بريشيا 16.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الايطالي الدوري الايطالي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل| وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت في "دريم".. ومواطنون: "معندناش كهرباء من 3 أيام.. ومفيش مدير بالكمبوند معبرنا" (فيديو وصور)

منذ 33 دقيقة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 5 ساعات

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status