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وزير السياحة: المناطق الآثرية لم تتعرض لأي أضرار جراء الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 03:36 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، أنه جميع المسئولين بالوزارة يقوموا بجولات تفقدية للاطمئنان على المناطق الأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "العناني"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقده منطقة الأهرامات، اليوم السبت، أنه لا توجد أي خسائر في المواقع الأثرية جراء تداعيات الطقس السيئ؛ نتيجة الجهد المبذول من قبل جهات الدولة المختلفة.

وتابع وزير الآثار والسياحة، أنه جاء لزيارة الأهرامات عقب الصورة المتداولة لكميات كبيرة من المياه به، ومتابعة المطعم المصنع من الخشب والبلاستيك به، مشددًا على أن قصر البارون وشارع المعز الاوضاع بها مستقرة رغم تساقط كميات غزيرة من مياه الأمطار، معقبًا: "كنا مستعدين كويس وكان هناك تكاتف من كافة اجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ".

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بجهود العاملين فى قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السئ، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السئ، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.
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الكلمات المفتاحية

الاجراءات الاحترازية احترازية أضرار الطقس أخبار مصر

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