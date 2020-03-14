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نور اللبنانية: أنا ممثلة وربة منزل

السبت 14/مارس/2020 - 03:34 م
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نور
نور
العدد الورقي
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شاركت اللبنانية نور فى فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر السنوى هى تستطيع للاحتفاء برائدات الأعمال، الذى أقيم فى الجريك كامبس.

وفى حديث أجرته رؤى أحمد مديرة المؤتمر مع الفنانة نور تسألها خلاله عن أسباب حرصها على المشاركة فى الاحتفالية، قالت نور «من الضرورى تقدير المرأة العاملة والإيمان بقدرتها على القيام بالعديد من الأدوار فى آن واحد، أنا امرأة عاملة وربة منزل فى الوقت نفسه، لذا عليَّ أن أشارك تجربتى، التى قد تكون مصدر إلهام لنساء كثيرات قد يفعلن المثل» ثم شاركت نور تجربة نجاحها مع الحضور من خلال ردها على أسئلتهم المختلفة بالمؤتمر.
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