Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق

السبت 14/مارس/2020 - 03:42 م
Advertisements
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

قررت السلطات في دولة الإمارات، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وفقًا لوكالة وكالة الأنباء الإماراتية.

 

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الإمارات شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بـفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض عقب بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال إنَّ "المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباءً"، مضيفًا: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سوريا جميع الرحلات الجوية تركيا العراق الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 16 ساعة

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ ربع ساعة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإمارات تقدم إجراءات مواجهة "كورونا" لسفراء والقناصل

الإمارات تنفي أنباء نيتها إنهاء العام الدراسي

أول تعليق من الصحفي الأمريكي المتعافي من فيروس كورونا بمصر

السعودية تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة السعودية" تعلن شفاء أول حالة مصابة بـ"كورونا"

عاجل.. إصابة السيناتور الأمريكي ماريا كانتويلز بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status