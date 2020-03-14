صحيفة إنجليزية تجيب على السؤال الصعب.. هل يتوج ليفربول بالبريمير ليج؟

لا يزال الحديث متواصلاً داخل أوساط كرة القدم الإنجليزية، حول مصير بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020.





وكان الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أجل البطولة ليوم 3 أبريل المقبل، بعد تأكد إصابة عدد من لاعبي أندية البريمييرليج بفيروس كورونا.





وذهبت بعض التحليلات لإمكانية إلغاء البطولة الحالية وعدم استكمالها، في حال ساء الوضع أكثر من ذلك.

وأشاؤت تقارير عديدة، إلى أن إلغاء الدوري الإنجليزي لهذا الموسم سيعني عدم تتويج أي فريق باللقب، وعدم هبوط أي ناد للدرجة الأدنى، وهو ما مثل صدمة كبيرة لعشاق الريدز.





إلا أنه، وبحسب صحيفة تيليجراف البريطانية، فإن تقارير أشارت لأن ليفربول سيحصل على لقب الدوري الإنجليزي في حال إلغاء البطولة هذا الموسم.





وذكرت تيليجراف في تقريرها، إن إيقاف الدوري الإنجليزي سيؤدي لمزيد من الإضطراب، أجريت كثير من المناقشات حول الأمر، وبإعتقادنا أنه لن تحدث أي مشكلة في حال منح ليفربول اللقب، حيث أنه قريب للغاية من تحقيقة.





مصير الهابطين

شبكة أتليتيك ذهبت إلى أنه لن يهبط أي فريق للدرجة الأدنى، وسيتم لعب البطولة بنظام 22 فريقاً خلال الموسم المقبل، حيث سيتم تصعيد فريقي ليدز يوناتيد وويست بروميتش ألبيون للدوري الممتاز الموسم القادم 2020/2021.





وفي حال اعتماد ذلك الأمر رسمياً، من المرجح إلغاء بطولة كاس رابطة الأندية المحترفة لإفساح المجال نحو المباريات الإضافية، على أن يتم هبوط 5 أندية في الموسم المقبل، ليعود الدروي بنظام 20 فريقاً خلال الموسم بعد المقبل 2021/2022.





ويتصدر فريق ليفربول حالياً جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة، بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الثاني.



