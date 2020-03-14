أسامة هيكل ينقذ "أكل عيش" 350 مذيعا ومذيعة فى ماسبيرو

اجتمع أكثر من 350 مذيعا ومذيعة بالتليفزيون مع أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وأنه تم الاستهتار بمواهبهم وتاريخهم فى المبنى العريق، وطلب من قيادات ماسبيرو الموافقة على تشغيل عدد من هؤلاء العاملين فى برامج التطوير الجديد، ومنهم مجموعة كبيرة من قطاع الأخبار للعمل فى النشرات، وباقى العاملين يتم توزيعهم لتقدم برنامج كبير للعرض على الفضائية المصرية الجديدة.