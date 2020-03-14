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عملية دقيقة فى وجه تامر حسنى تمنعه من الظهور

السبت 14/مارس/2020 - 03:29 م
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تامر حسني
تامر حسني
العدد الورقي
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أكد مصدر مقرب من الفنان تامر حسنى أنه خضع لعملية فى فمه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما منعه من الظهور فى أى وسيلة إعلامية، أو حدث، كما أجل كل حفلاته أيضاً لمنتصف الشهر الحالى، وأضاف المصدر أن تامر فوجئ بأنه يجب عليه الخضوع لهذه العملية، وهى عملية «دقيقة» فى شفتيه، والتزاما بتعليمات الأطباء وجب على تامر الجلوس بالمنزل لبضعة أيام، تجنباً للتعرض لأى أذى.

وامتنع تامر أيضاً عن الظهور فى أى فيديو على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى كما كان يفعل من قبل لمشاركة جمهوره لحظاته اليومية، وحرص منذ بداية شهر مارس الجارى على نشر إعلانات حفلاته المقبلة فقط، بجانب نشره فيديو «مسجل» يعيد من خلاله غناء أغنية «ارجعلى» بدون موسيقى، ونشر مقاطع من حفل قديم له.

وأوضح المصدر أن تامر سيعود للظهور لتقدم حفل غنائى يوم 13 مارس الجارى لطلاب إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، كما يقدم لأول مرة حفلاً غنائيًا فى الجامعة الأمريكية بالإمارات، وذلك ضمن فعاليات احتفال الجامعة باليوم العالمى لها يوم 19 من مارس الجارى، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من نفس الشهر، من خلال حفل غنائى فى وادى نادى دجلة بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

وفى سياق آخر، يواصل «حسنى» حاليًا تصوير فيلم «مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
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