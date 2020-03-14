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شاهد.. محمود عبدالمغني يقود تظاهرة أمام فيلا أحمد بهجت بـ"دريم": "مفيش كهرباء في بيتي من 3 أيام"

السبت 14/مارس/2020 - 03:11 م
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محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني
الفجر الفني
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حصل "الفجر الفني"، على مقطع فيديو للفنان محمد عبدالمغني، وهو يقود تظاهره في كومبوند دريم الذي يمتلكه رجل الأعمال أحمد بهجت، وذلك لسوء الخدمات المقدمة من الكومبوند لسكان الوحدات لانقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة، فضلًا عن الفشل الذريع لمسؤؤلي الكومبوند في إدراة الأزمة والتواصل والسكان.

وظهر "عبدالمغني"، في الفيديو وهو يطالب بظهور المسؤلين عن الكومبوند منددين بتجاهلهم للسكان في هذه الأزمة .

وكانت تلقت "الفجر" العديد من الشكاوى، منذ الخميس الماضي حتى الآن، على الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سكان "كمبوند دريم"، وعلى الفور توجه أحد المحررين إلى الكمبوند، وتأكد من صحة الشكاوى المقدمة، فضلًا عن سوء الخدمات التي يتلقونها رغم دفعهم أموال لإجراء أعمال الصيانة وجاهزيتهم لأي كوارث طبيعية قد تحدث في أي وقت، إلا أن الإدارة فشلت في إدارة الأزمة الحالية، فضلًا عن فشلها في إدارة كافة الأزمات داخل الكمبوند.
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