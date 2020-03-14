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"خناقة" آسر ياسين ونيللى كريم فى ديسكو شهير
السبت 14/مارس/2020 - 03:28 م
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العدد الورقي - عبد الله الصاوي
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تصور الفنانة نيللي كريم مشاهد مسلسلها «100 وش»، المقرر أن تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، وهو العمل الذى يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، ويقوم بتأليفه عمرو الدالى وأحمد وائل، وتتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى.
وعلمنا من مصدر داخل فريق عمل المسلسل، أن نيللى كريم وآسر ياسين قاما مؤخرا بتصوير أحد مشاهد العمل فى أحد الديسكوهات الشهيرة فى منطقة مصر الجديدة، وكان المشهد عبارة عن مشاجرة تمت بين آسر، وشخص آخر أثناء جلوسه برفقة نيللى كريم فى المكان، والمشاجرة تمت بسبب معايرة الأخير لآسر، الذى يظهر فى الأحداث فى شخصية شاب فقير، وسعيه وراء المال جعله يضطر إلى اللجوء للنصب.
وقام فريق عمل المسلسل بالتصوير هناك لمدة يومين خلال أسبوعين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار الإثارة والتشويق، فتجسد نيللى دور نصابة شعبية فى الأحداث، ويساعدها فى ذلك آسر ياسين، وهو التعاون الخامس بين الفنانة نيللى كريم والمخرجة كاملة أبو ذكرى، بعدما تعاونا معا من قبل فى مسلسلات، «ذات» و«سجن النسا»، وأفلام، «واحد صفر»، و«يوم للستات».
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