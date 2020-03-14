"خناقة" آسر ياسين ونيللى كريم فى ديسكو شهير

تصور الفنانة نيللي كريم مشاهد مسلسلها «100 وش»، المقرر أن تنافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، وهو العمل الذى يشاركها بطولته الفنان آسر ياسين، ويقوم بتأليفه عمرو الدالى وأحمد وائل، وتتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى.





وعلمنا من مصدر داخل فريق عمل المسلسل، أن نيللى كريم وآسر ياسين قاما مؤخرا بتصوير أحد مشاهد العمل فى أحد الديسكوهات الشهيرة فى منطقة مصر الجديدة، وكان المشهد عبارة عن مشاجرة تمت بين آسر، وشخص آخر أثناء جلوسه برفقة نيللى كريم فى المكان، والمشاجرة تمت بسبب معايرة الأخير لآسر، الذى يظهر فى الأحداث فى شخصية شاب فقير، وسعيه وراء المال جعله يضطر إلى اللجوء للنصب.



