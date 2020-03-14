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عزل طاقم تحكيم مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:27 م
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إنتر ويوفنتوس
إنتر ويوفنتوس
محمد الدمتناوي
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دخل طاقم حكام مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، والذي أقيم في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، في حالة عزل ذاتي، بعد تأكد إصابة دانييلي روجاني لاعب البيانكونيري بفيروس كورونا.

وكان يوفنتوس قد فاز على إنتر ميلان، بهدفين دون رد، سجلهما كل من آرون رامسي وباولو ديبالا.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الحكم ماركو جويدا، الذي أدار مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، دخل هو وطاقمه في عزلة ذاتية حتى يتم الاطمئنان على حالتهم.

جاء ذلك القرار بعد تأكيد إصابة روجاني بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ودخول لاعبي يوفنتوس وإنتر ميلان الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لمعرفة اللاعبين المصابين بالفيروس والذين تعاملوا مع روجاني.

وتابع الموقع، أن طاقم التحكيم لم تظهر عليهم أي أعراض خاصة بالمرض، وذلك إجراء وقائي من الدرجة الأولى، وحتى الأن لم يخضعوا لفحوصات طبية. 

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