سيرين عبد النور: مسلسل "الديفا" لا يشبه أحدًا

تقول سيرين عن تجربتها فى «الديفا» إنها سعيدة بردود أفعال الجمهور، وكانت تتوقع نجاح التجربة منذ بداية التصوير قبل شهور فكواليس العمل كلها ممتعة والتجربة مختلفة كثيرا.





أما عن ترددها قبل الموافقة على هذه التجربة باعتبارها التجربة الأولى لها عبر المنصات الإلكترونية بالدراما القصيرة، أكدت سيرين أنها سعيدة لاختيارها لبطولة هذا العمل وتعاونها الثانى مع الإم بى سى بعد مسلسلها الشهير «روبى» قبل سنوات، والذى تعتبره نقلة درامية فى الدراما العربية وتعتبر هذا العمل أيضا نقلة مختلفة عبر شاهد.





وعن شخصية ريما تقول سيرين عبدالنور إنها تكشف من خلالها الكواليس الخاصة بحياة النجمات، التى لا يعرفها المشاهدون وأضافت أنها لم تقصد نجمة بعينها من خلال شخصية ريما كما ردد البعض.





وأضافت سيرين أنها فى بداية قراءتها للعمل شعرت بقلق تجاه تجسيد قصة حياة نجمة حتى لا يربطها البعض بنجمة بعينها، لكنها خليط من المواقف والمشاعر المختلفة التى تحدث لأى نجمة خاصة بعد دخول السوشيال ميديا فى حياة النجمات بهذا الشكل.





وأكدت سيرين أنها واجهت بعض المواقف التى قابلتها الديفا ريما فى المسلسل، بعد غيابها فترة عن الساحة، وسمعت الكثير من الأحاديث عنها وقت غيابها، وأن نجمة أخرى بعينها حصلت على مكانتها الفنية بالساحة ومثل هذه الأخبار وحصول حروب بين المتابعين لها، ومتابعى نجمات أخرى، وهو ما ستتعرض له الديفا فى الكثير من الحلقات لتعبر عما تتعرض له النجمات من كواليس وحروب خفية لايعرفها الجمهور.





واعتبرت سيرين أن هذا المسلسل بطولة جماعية وهى تؤمن كثيرا بأهمية العمل الجماعى، وتحب العمل وسط جو عائلى، وكأن فريق المسلسل كله عائلة واحدة، وهو ما يساعد كثيرا فى نجاح أى عمل فنى.





وأضافت أن هناك نية لتقديم موسم جديد من المسلسل لكن لم يتحدد موعد التحضير له.



