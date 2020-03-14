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بوسي: أنا بطبعى خجولة لكننى شريرة مع سيرين

السبت 14/مارس/2020 - 03:23 م
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بوسي
بوسي
العدد الورقي
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بشخصية «ياسمين»، تخوض المطربة بوسى تجربتها الدرامية الأولى عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، بمسلسل الديفا أمام سيرين عبد النور.

تقول بوسى: إنها تجسد شخصية مطربة ضمن لجنة تحكيم برنامج «حلم الشهرة» لاكتشاف المواهب وتجمعها غيرة قوية بالديفا ريما أو سيرين عبد النور التى انضمت للجنة التحكيم فى الموسم الجديد من البرنامج فيشتعل الصراع بينهما منذ الحلقة الأولى. وتضيف بوسى أنها فور ترشيحها للعمل لم تتردد، لكنها شعرت بقلق من خلط الجمهور بين شخصيتها الحقيقية وشخصية ياسمين فى الأحداث فياسمين شخصية شريرة جدا، ولا تمت بصلة لشخصية بوسى الحقيقية، فهى فى الواقع شخصية خجولة كثيرا، لكن بمجرد دخولها التصوير ترتدى ثوب الشخصية وتنسى بوسى الحقيقية.

وأضافت بوسى أن التجربة مختلفة عليها كممثلة ومطربة أيضا واستمتعت بها كثيرا، وأكدت أن حلقات المسلسل تشهد مفاجآت فى كل حلقة فالجمهور لا يتوقع أبدا ما يحدث بين شخصيات العمل.

وعن تعاملها الأول مع سيرين عبد النور تقول بوسى: إنها تحب سيرين على المستوى الفنى، قبل لقائها للمرة الأولى بهذه التجربة وبمجرد التعرف عليها أصبحا أصدقاء كثيرًا فهى إنسانة جميلة وكواليس العمل أكثر من رائعة على عكس ما يظهر بالحلقات تمامًا. ونفت بوسى أنها تدخلت فى كتابة بعض المشاهد للمسلسل مؤكدة أنها قامت ببعض التعديلات فى الطريقة التى تتحدث بها الشخصية «ياسمين» ضمن الأحداث لتكون متناسبة مع أداء المصريين فى هذه الفترة وهذا الأمر فعلته أثناء بروفات العمل قبل تصوير المسلسل.
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