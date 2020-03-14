محمد رمضان بـ 15 مليونًا و11 لكرارة و7 نيللى كريم





3 ملايين لكل من على ربيع ومصطفى خاطر





أكرم حسنى وأحمد فهمى يتعاقدان على 5 ملايين









للعام الثانى على التوالى يشهد الموسم الدرامى انخفاضا فى ميزانيات الإنتاج، لكن تباينت أجور النجوم، فالبعض زاد أجره عن الأعوام الماضية، والبعض اضطر للتخفيض.





وتردد أن الفنان محمد رمضان حصل على مبلغ 15 مليون جنيه نظير بطولته لمسلسل «البرنس» الذى يشارك به فى الموسم الرمضانى الجديد مع المخرج محمد سامى، فى ثانى تعاون درامى يجمعهما بعد نجاحهما سويا فى مسلسل «الأسطورة»، قبل عامين، والمسلسل تدور أحداثه حول رضوان البرنس الذى يرث عن والده منزلا وورشة عمل ويدخل فى صراع مستمر مع أشقائه بسبب الميراث، والمسلسل يشارك ببطولته روجينا ونور وأحمد زاهر. وعلى ربيع الذى يخوض المنافسة هذا الموسم بمسلسل درامى جديد، مع مصطفى خاطر فى أول عمل درامى يجمعهما برعاية شركة سينرجى، ويتردد أن أجر كل منهما 3 ملايين جنيه نظير بطولتهما للمسلسل الدرامى الجديد «وصل أمانة».





وبسبعة ملايين جنيه تعود نيللى كريم للمنافسة هذا الموسم بمسلسل «100 وش» الذى تأجل الموسم الرمضانى الماضى لظروف إنتاجية، وتخوض به نيللى المنافسة فى أول عمل كوميدى لها بالخريطة الرمضانية بعد سلسلة من أعمال التراجيديا التى اشتهرت بها خلال السنوات الماضية.





أما ياسمين عبد العزيز التى تشارك فى الموسم الرمضانى الجديد بمسلسل «ونحب تانى ليه» فى ثانى تجاربها الدرامية بعيدا عن الكوميديا التى اشتهرت بها، فتردد أنها حصلت على مبلغ 5 ملايين جنيه فقط، وتجسد ياسمين شخصية امرأة تنفصل عن زوجها ويجسده شريف منير لتقع بعد ذلك فى حب رجل آخر، وهو كريم فهمى لكنها تحاول الهروب منه خوفا من الفشل مجددا.





أما أمير كرارة فتعاقد على بطولة مسلسله الجديد «الاختيار» مقابل 11 مليون جنيه، وتردد أن كرارة ارتفع أجره كثيرا عن الموسم الماضى بسبب نجاح سلسلة «كلبش» التى قدمها على مدار المواسم الماضية، والمسلسل يروى بطولة الشهيد أحمد المنسى، ويشارك فى بطولته أحمد عوضى فى دور هشام العشماوى.



