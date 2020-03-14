"نيولوك" الباروكة فى رمضان 2020

نجمات الدراما الرمضانية على أعتاب منافسة جديدة بعد أسابيع فلم يتبق الكثير على بدء الموسم الجديد الذى يجمع العديد من نجمات الساحة الفنية، ولكل منهن لوك خاص ستظهر به فى عملها الدرامى الجديد، ومنهن من يظهر بأكثر من لوك ضمن أحداث العمل.





بداية من هيفاء وهبى التى ستطل بأكثر من «لوك»، فى مسلسلها الجديد «أسود فاتح» الذى تعود به للمنافسة بعد غيابها عن الموسم الرمضانى السابق، وستظهر هيفاء بالشعر القصير فى نصف أحداث المسلسل التى اعتمدت فيه على باروكة خاصة بها، لتتناسب مع الشخصية التى تجسدها، أما النصف الآخر من المسلسل فتظهر فيه بالشعر الطويل التى اعتاد عليها الجمهور به فى معظم أعمالها الفنية، وتجسد هيفاء شخصية امرأة متزوجة من رجل أعمال هو السورى معتصم النهار، وبعد مرور الوقت تكتشف خيانته مع أقرب صديقاتها فتقتله، وتصبح حبيسة جدارن الحبس، وتحدث الكثير من المفاجآت فيما بعد، والمسلسل يشارك فى بطولته صبرى فواز وروجينا وشريف سلامة.





أما دينا الشربينى فستعتمد اللوك «الطبيعى»، بعيدا عن أى مكياج مع ظهورها بالشعر الطويل الداكن، الذى لجأت فيه أيضا إلى «باروكة خاصة» لتتناسب مع الشخصية التى تجسدها فى مسلسل «لعبة النسيان» وتقوم بدور امرأة فقدت الذاكرة بعد تعرضها لحادث مفاجئ، والعمل مقتبس من فورمات إيطالى ويشارك فى بطولته أحمد فهمى ورجاء الجداوى وإنجى المقدم من إخراج هانى خليفة.





وهو نفس الأمر للبنانية نادين نجيم التى تعتمد الشعر الطويل واللوك الطبيعى، ضمن أحداث مسلسلها الرمضانى الجديد « 2020» ليتناسب مع شخصية النقيب سما التى تجسده فى أحداث المسلسل.





ولم يختلف الأمر مع غادة عبد الرازق التى ستظهرأيضا بالشعر الأسود الطويل بعد إنقاص وزنها الكثير من الكيلوجرامات ليتناسب مع دورها بأحداث مسلسلها الجديد «السلطانة» وتظهر فيه بشخصية امرأة تدعى سلطانه تدرس الحقوق، لكنها تتخلى عن أحلامها بعد وفاة والدها لتدير أعماله وتصبح مسئولة عن محلات بيع كبدة بشارع المعز.





أما سيرين عبد النور فلجأت هذه المرة لتغيير لون شعرها فى أحداث مسلسلها الجديد، «دانتيل» وتخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة.





بينما ستظهر اللبنانية نور بلوك مختلف تماما هذا الموسم، وترتدى الحجاب فى معظم مشاهدها فى أحداث مسلسلها الجديد «البرنس» أمام محمد رمضان، وتجسد شخصية فتاة تدعى علا تربطها علاقة حب برضوان البرنس ويجسده محمد رمضان ضمن الأحداث.









.. والنجمات لهن نصيب الأسد





يبدو أن هذا الموسم الدرامى سيشهد سيطرة نسائية فللمرة الأولى بتاريخ الدراما والسينما تجتمع كل من نبيلة عبيد ونادية الجندى فى عمل فنى واحد هو «نساء من ذهب»، والعمل مأخوذ من فورمات أمريكية، وتدور أحداثه حول 4 نساء ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر.





عودة يسرا أيضا من أبرز ملامح هذا الموسم بعد غيابها الموسم الرمضانى الماضى، من خلال مسلسل «قارئة الفنجان»، وهو الاسم المؤقت بعد تغييره أكثر من مرة وكان يحمل عنوان «دهب عيرة» فى بداية الأمر، ومن المتوقع تغييره مرة أخرى بعد اكتمال كتابة حلقات المسلسل، وتظهر فيه يسرا بشخصية امرأة لديها مصنع أزياء متزوجة ولديها عائلة كبيرة، لكنها تمر بأزمة تغير مسار حياتها.





أما نيللى كريم ففضلت العودة بشخصية «النصابة» التى تجسدها للمرة الأولى بمشوارها الفنى فى عمل درامى كوميدى يحمل عنوان «100 وش» بعد أن كان اسمه «النصابين»، والعمل ينتمى للأعمال الكوميدية التى تخوضها نيللى للمرة الأولى بعد سلسلة من الأعمال التراجيديا.





لكن غادة عبدالرازق ستعود لثوبها الشعبى فى الموسم الرمضانى المقبل واختارت شخصية بائعة الكبدة فى مسلسل «سلطانة المعز «، وتجسد شخصية تدعى سلطانة تعيش بمنطقة المعز وتتولى إدارة محلات الكبدة التى ورثتها عن والدها.





وتتحدى ياسمين عبدالعزيز نفسها فى المنافسة الجديدة بعمل درامى يحمل عنوان «ونحب تانى ليه»، بعد أن نجحت الموسم الماضى بمسلسلها الدرامى «لآخر نفس» الذى ينتمى لدراما الإثارة والتشويق، وتجسد من خلاله شخصية امرأة مطلقة تعيش صراعا مستمرا مع طليقها بعد الانفصال.





وتنضم ريهام حجاج للمنافسة للمرة الأولى من خلال مسلسل «لما كنا صغيرين» وهو العمل الذى يشهد عودة محمود حميدة للمنافسة الدرامية بعد غياب سنوات طويلة، وينتظر فريق عمل المسلسل تعافى خالد النبوى من أزمته الصحية التى تعرض لها مؤخرا حيث يلعب دور البطولة أمام ريهام حجاج ضمن أحداث المسلسل.





أما دينا الشربينى فتشارك فى المنافسة بمسلسل «لعبة النسيان»، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها بعد أيام، وتجسد من خلاله شخصية امرأة تتعرض لفقدان الذاكرة فتعيش فى صراع بين حياة الماضى وحياتها الجديدة.





وبعد انسحابها من البطولة أمام محمد رمضان تستعد غادة عادل للمنافسة الرمضانية بمسلسل «ليالينا» أمام إياد نصار فى ثانى عمل درامى يجمعهما بعد نجاحهما سويا قبل سنوات فى مسلسل سر علنى عام 2012.





لكن ياسمين صبرى تخوض ثانى تجاربها بالبطولة المطلقة هذا العام من خلال مسلسل «فرصة ثانية» الذى بدأت تصويره قبل فترة.









.. وعز وآسر ياسين وإياد نصار.. ضيوف شرف





يبدو أن هذا الموسم الدرامى الذى يدق أعتاب الشاشات الفضائية بعد أسابيع ليست طويلة سيحمل شعار ضيوف شرف الصف الأول بالأعمال الرمضانية الجديدة، فهناك أكثر من نجم ونجمة لجأوا لنجوم الصف الأول لتقديم بعض المشاهد فى أعمالهم، لكنها مشاهد محورية ضمن الأحداث تحتاج لضيوف شرف بطابع خاص.





محمد إمام، وأحمد عز، وإياد نصار، وآسر ياسين، كلهم ضيوف شرف أمير كرارة بمسلسله الجديد «الاختيار»، وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء النجوم لديهم أعمال منافسة فى الخريطة الرمضانية القادمة، إلا أنهم لم يترددوا فى قبول المشاركة فى العمل الوطنى الذى يضم أكبر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، فالعمل تدور أحداثه حول حياة البطل الشهيد أحمد المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويجسده أمير كرارة.





وكذلك أحداث الحلقة الأخيرة فى مسلسل الزعيم عادل إمام بمسلسل «فالنتينو» يظهر فيها نجوم مسرح مصر لأول مرة سويا فى عمل درامى واحد، وتضم الحلقة ظهور على ربيع، ومصطفى خاطر، وحمدى الميرغنى، ومحمد عبدالرحمن، ضمن أحداث الحلقة.





والمسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبدالمجيد، لديه مجموعة من المدارس الدولية، بالشراكة مع زوجته وتجسدها دلال عبدالعزيز، لكنه يقع فى العديد من المشاكل بعد ظهور امرأة تحمل نفس اسمه وتجسدها داليا البحيرى.





واستعانت ياسمين صبرى بآيتن عامر فى ظهور خاص فى أحداث مسلسلها الجديد «فرصة ثانية»، لتظهر بدور مفاجئ يغير مجرى الأحداث.





أما الراقصة دينا فاختارت الظهور فى أحداث حلقات المسلسل الرمضانى «سلطانة المعز»، لغادة عبدالرازق الذى بدأت تصويره قبل أيام.





وبالدراما اللبنانية نجد الكثير من الأعمال ترفع شعار نجوم الصف الأول ضيوف شرف الحلقات، بداية من نادين نسيب نجيم التى استعانت للمرة الأولى برامى عياش فى حلقات مسلسلها الرمضانى الجديد 2020 ليجسد دورًا محورياً ضمن الأحداث، ويظهر ببداية حلقات المسلسل فى دور خاص تبدأ منه قصة العمل الذى تدور أحداثه حول النقيب سما التى تجسدها نادين نجيم وتحاول الإيقاع بعصابة المافيا، التى يديرها قصى خولى.





كما استعانت هيفاء وهبى بمعتصم النهار ليظهر أيضا ضمن حلقات مسلسلها «أسود فاتح» كضيف شرف بالنصف الأول من العمل، ويجسد شخصية زوجها رجل الأعمال ويدعى «راغب» الذى قام بقتله بعد اكتشاف خيانته لها.



