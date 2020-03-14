Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارتيرون يجهز محمد عبد الغني ببرنامج خاص

السبت 14/مارس/2020 - 03:04 م
Advertisements
محمد عبدالغني
محمد عبدالغني
هاني عصام
Advertisements
وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج خاص لمحمد عبد الغني بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم تماثله للشفاء حتى الآن.
ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.
وخضع اللاعب لبرنامج تأهيل في صالة الجيم وفقًا للبرنامج المحدد له من جانب الجهاز الفني للفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل.
ويرفض كارتيرون التعجل في عودة أي لاعب قبل تماثله بشكل كامل للشفاء من الإصابة حتى لا يتفاقم الأمر عليه.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل مواجهة المصري والزمالك التي كان مقرر لها غدًا الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ ربع ساعة

تعرف على رد وزير التعليم بشأن تأجيل الدراسة 15 يومًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| فضيحة داخل "كمبوند دريم".. انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات منذ 72 ساعة.. وفشل وإهمال الإدارة عرض مستمر

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

منخفض قادم من الغرب.. تحذير مهم لرئيس "أزمات الوزراء" بشأن الطقس

منذ حوالي 7 ساعات

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد من "يويفا" لتحديد مصير دوري أبطال أوربا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يشعل المنافسة في الزمالك

كارتيرون يحسم موقف جنش من العودة للمباريات

بسبب الإرهاق.. تدريبات خاصة لزيزو الزمالك

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمه لموقعة الترجي التونسي

كارتيرون يريح ثلاثي الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الزمالك بشأن شيكابالا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا

02:22 م

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:49 ص

عاجل.. رينيه فايلر مهدد بالرحيل عن الأهلي.. اعرف السبب

01:21 م

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status