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خاص .. أحمد كرارة يجسد شخصية محامي في 'القمر آخر الدنيا

السبت 14/مارس/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان أحمد كرارة، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل 'القمر آخر الدنيا'، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، وهو من إخراج تامر حمزة وتأليف سناء هاشم.


وكشف "كرارة" لـ"الفجر الفني" عن شخصيته في "القمر آخر الدنيا"، بأنه يلعب دور محامي، ورفض الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن الشخصية.


وأضاف "كرارة" أن ماجذبه للمشاركة في 'القمر آخر الدنيا'، هو المخرج تامر حمزة، فهو كان يتمني العمل معه خاصة بعد نجاح مسلسلي "الأب الروحي، قيد عائلي"، بالإضافة إلى وجود الفنانة بشرى، فهي صديقته ويحبها كثيراً، كما أن الورق مكتوب جيد جداً وبشكل عائلي.


يشار إلى أن أحمد كرارة يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"حب عمري"، وهو ينتمي إلى المسلسلات الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، ومن بطولة هيثم شاكر و سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.


كما يواصل "كرارة" تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من بطولة"ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هبة عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، محمد إبراهيم، ومن إخراج مصطفي أبو سيف.


ويذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، والمسلسل من بطولة"درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، محمد لطفي"، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.
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