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بعد وفاته بـ١٢ عام.. رسالة خاصة من الفنانة زينة لوالدها

السبت 14/مارس/2020 - 04:26 م
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زينة
زينة
أماني سلام
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أعربت الفنانة زينة، عن حزنها الشديد على رحيل والداها الذي توفي منذ ١٢ عاما، ولكنها مازلت تتذكره في كل وقت وحين.

ونشرت زينه، صورة لـوالداها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت زينة، على الصورة قائلة "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض".

وأضاف" .أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا ...أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ".

زينة تطلب من جمهورها الدعاء لوالدها

واختتمت زينة حديثها عن والدها قائلة "وويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي ...ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يارب"

ماجد المصري يواسي زينة لهذا السبب

كما حرص الفنان ماجد المصري، على أن يواسي زينة، على حزنها بفرق والدها قائلاً" قلبي معاكي تعيشي وتفكري الله يرحمه".

أعمال زينة

وفي سياق منفصل تنظر النجمة زينة، عرض فيلمها" خلطة كوثر "بمشاركة النجمة ليلي علوي، والمقرر يعرض خلال الفترة المقبلة.

فريق عمل فيلم التاريخ السري لكوثر

الفيلم يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجمة ليلي علوي، زينة ومحسن محيى الدين، وأحمد حاتم، وإيناس كامل، وفراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، ومدير تصوير مروان صابر، منتج فنى على حسن، وإنتاج سكاى دكتور وليد مصطفى وريماس إسحاق إبراهيم، تنفيذ إنتاج سكاى، والفيلم يأتى ضمن باكورة أعمال سينمائية ودرامية قادمة تجمع بين التحالف.

أخر ظهور لزينة

يشار إلي أن كان أخر ظهور ل الفنانة زينة، بمهرجان الأقصر السينمائي، بدورته التاسعة والذي تم تكريمها من خلاله عن مشوارها الفني، والنجاحات التي حقتهها.

تعليق زينة على تكريمها من مهرجان الأقصر السينمائي بدورته التاسعة

وقالت زينة، خلال تكريمها في المهرجان "حضراتكم.. سعيدة أوى إن أنا بتكرم من مهرجان بلدى.. أكيد أى جائزة بتفرق فى مشوار أى فنان.. بس الجائزة اللى بتبقى أغلى أو التكريم اللى بيبقى أغلى على قلب أى حد هى جائزة وتكريم بلده".

وأضافت "مبسوطة أوى وبشكر إدارة مهرجان الأقصر وبقولهم ميرسى على التكريم.. وإن شاء الله ابقى اده وعند حسن ظنكوا دايمًا.. وبشكر كل النجوم اللى موجودين.. نجوم بلدى والنجوم الأفارقة اللى موجودين.. وبقولهم أنا مبسوطة أوى إن أنا معاكوا ودى حاجة كبيرة ودا تكريم أكبرليا إن أنا وسطكوا دلوقتى".
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