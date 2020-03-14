نزلة برد تبعد ثنائي الزمالك عن التدريب



ويعاني الثنائي من نزلة برد وهو ما دفع الجهاز الفني لمنحهما راحة حتى لا يتفاقم الأمر عليهما.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وكان مقرر أن يلعب الزمالك غدًا أمام المصري البورسعيدي قبل أن يتم تأجيل المباراة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ظروف الطقس.



وخاض فريق الزمالك مرانه اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.

غاب كريم بامبو ومحمد عبد السلام لاعبا فريق الزمالك عن التدريبات الجماعية على هامش مران اليوم السبت على ملعب النادي بميت عقبة.