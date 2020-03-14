السعودية: تعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم السبت، تعليق النشاط الرياضي في البلاد، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة حتى إشعار آخر.



وقالت الوزارة إن التعليق الذي يبدأ الأحد، يشمل مختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وذلك امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19».



ويأتي هذا القرار ضمن التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس، ومنع انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات كورونا الجديد، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة.



وشددت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك لكل من دخل البلاد من تاريخ 13 مارس الجاري (أمس الجمعة).



وأوضحت الصحة السعودية، عبر «تويتر»، أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق (صحتي) خلال اليومين القادمين.



وأضافت الوزارة، أن الحجر المنزلي يأتي لتجنب عدوى فيروس كورونا الجديد 19-coVID، مشددة على كل من وصل إلى المملكة من أي دولة بدءًا من تاريخ 13 مارس 2020 أن يلزم الحجر المنزلي بالمنزل لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول.



وأشارت إلى أنه سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص ابتداءً من تاريخ الدخول، وللاستفسارات عبر (937).



وحث وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، على ضرورة الاهتمام بالوقاية وتجنب المصافحة والأماكن المزدحمة.



ووجه الربيعة رسالة للمواطنين عبر حسابه على موقع "تويتر": "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".



وأضاف الربيعة: " اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧ "، داعيا إلى الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.