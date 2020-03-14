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موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 14/مارس/2020 - 02:44 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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عبر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة صن دوانز الجنوب إفريفي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

ونجح الفريق الأحمر في رد الدين للفريق الجنوب إفريقي الذي أقصاه من هذا الدور في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية.

 

وسيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في مباراتي النصف النهائي بعدما نجح الأخير من التأهل لهذا الدور عقب تخطيه النجم الساحلي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي أحد يومي 1،2 من مايو المقبل، وستكون خارج القاهرة، حيث ستلعب في المغرب.

 

فيما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 7، 8 من الشهر ذاته أمام الوداد المغربي.

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